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В Рязанской области наказали тракториста, который проехался по горячему асфальту
Тракториста наказали.

В поселке Орловский Пронского района тракторист проехался по еще горячему асфальту, за что получил наказание. Об этом пишет ИД «Пресса».

Как сообщили местные власти, участки за счет средств дорожного фонда удается заасфальтировать раз в четыре года.

«В этот раз мы смогли отремонтировать дорогу всего-то на 180 метрах — по улице Центральной до Рыбацкой. Но тракторист ООО „Орловское“, несмотря на то, что ему махали и кричали жители, безжалостно покорежил новенький асфальт», — рассказала глава поселка.

Дорожники прикатали это место, но за испорченный асфальт ему назначили штраф в две тысячи рублей.