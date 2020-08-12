В Рязанской области наказали тракториста, который проехался по горячему асфальту

Тракториста наказали.

В поселке Орловский Пронского района тракторист проехался по еще горячему асфальту, за что получил наказание. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Как сообщили местные власти, участки за счет средств дорожного фонда удается заасфальтировать раз в четыре года.

«В этот раз мы смогли отремонтировать дорогу всего-то на 180 метрах — по улице Центральной до Рыбацкой. Но тракторист ООО „Орловское“, несмотря на то, что ему махали и кричали жители, безжалостно покорежил новенький асфальт», — рассказала глава поселка.

Дорожники прикатали это место, но за испорченный асфальт ему назначили штраф в две тысячи рублей.