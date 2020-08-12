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В Рязанской области двое мужчин чуть не убили знакомых
Их остановили полицейские.

В двух районах Рязанской области полицейские пресекли два конфликта, которые чуть не закончились убийством. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

62-летняя жительница Ряжска обратилась в полицию и сообщила, что ее нетрезвый знакомый угрожает убить ее топором. Выяснилось, что накануне знакомый женщины пил спиртное с компанией, в которой также находилась потерпевшая. На утро он пошел к ней, чтобы опохмелиться. В доме мужчина попросил у женщины выпить, та отказала ему и попросила уйти. В ответ злоумышленник взял топор и пригрозил женщине расправой, если она не нальет ему спиртного. Испугавшись, потерпевшая дала мужчине алкоголь, но выбежала из дома и сообщила в полицию. Оперативники приехали на место и изъяли у него топор.

В поселке Тума Клепиковского района 42-летний местный житель взял деревянный брусок и пригрозил 31-летнему соседу убить его, если тот не составит ему компанию в беседе. Сосед после этих угроз обратился в полицию.

Участковые изъяли у мужчины доску.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела по части 1 статьи 119 УК РФ. Им грозит до двух лет лишения свободы.