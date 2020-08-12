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В Рязани знакомый украл у мужчины телефон во время потасовки
Гаджет пропал после встречи с друзьями.

В Рязани полицейские раскрыли кражу сотового телефона, который пропал у мужчины во время потасовки с приятелями. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

23-летний рязанец сообщил в полицию, что у него украли телефон. Гаджет пропал после встречи с друзьями. Он обнаружил пропажу смартфона уже после того, как вернулся домой.

Накануне мужчина и его приятель прогуливались. Они на такси заехали за еще одним знакомым, «находившимся в тот момент неподалеку».

Полиция установила, что на этом же такси компания поехала к одному из кафе, но между 23-летним мужчиной и его приятелем произошел конфликт. Из-за этого они попросили таксиста остановиться, чтобы «выяснить кто прав, а кто виноват „чисто по-мужски“ — на кулаках». Третий приятель остался в машине.

«На это обратили внимание сотрудники уголовного розыска. Они предположили, что именно в этот момент смартфон и пропал. Профессиональное чутье оперативников сработало безупречно», — говорится в сообщении.

Потерпевший до этого не был знаком с этим мужчиной. Полиция установила, что последний оказался причастен к краже.

Им оказался 27-летний рязанец, ранее судимый за кражу, грабеж, преступления связанные с незаконным оборотом наркотиков и легализацию средств, приобретенных незаконно. Полицейские выяснили, что мужчина заметил, как при выходе из машины у потерпевшего из кармана куртки выпал телефон, и он решил его забрать, а на утро сдал в ломбард.

В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.