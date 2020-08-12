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В Рязани объединят больницу имени Семашко и поликлинику №2
17 августа поликлиника №2 станет структурным подразделением ОКБ имени Н.А. Семашко.

В Рязани объединят больницу имени Семашко и поликлинику №2. Об этом сообщили в группе больницы имени Семашко «ВКонтакте».

17 августа поликлиника №2 станет структурным подразделением ОКБ имени Н.А. Семашко.

За время взаимодействия лечебных учреждений больница им. Н.А. Семашко передала поликлинике № 2 рентген-аппарат и УЗИ-аппарат, отметили в сообщении.

В среду, 12 августа, главврач больницы имени Семашко Людмила Сорокина посетила стоматологическое отделение и отделение ортопедической стоматологии поликлиники № 2.

«Общими силами мы должны добиться того, чтобы городское поликлиническое отделение № 2 стало лучшим в Рязанской области», — отметила Людмила Сорокина.

Она добавила, что постарается создать для сотрудников комфортные условия труда, устранить проблемы, возникающие во время работы, и повысить им заработную плату.