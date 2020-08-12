В Рязани избили 15-летнего подростка

Его доставили в ОКБ.

В понедельник, 10 августа, в полицию поступило заявление от рязанки, которая сообщила, что ее несовершеннолетнего сына избили неизвестные. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УМВД.

По словам женщины, инцидент произошел в 22:30 на улице Черновицкой.

Также полиция получила информацию из ОКБ, куда поступил подросток с телесными повреждениями.

«Заявление женщины было зарегистрировано, проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — добавили в пресс-службе.