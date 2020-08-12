В ночь на четверг в Рязанской области похолодает до +6 градусов
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями.
В ночь на четверг, 13 августа, в Рязанской области похолодает до +6 градусов. Прогноз погоды опубликовали на
По данным синоптиков, будет облачно с прояснениями. Ночью местами кратковременный дождь, днем кратковременный дождь, в отдельных районах гроза. Ночью и утром местами туман.
Ветер северный 6-11 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду.
Температура ночью +6, +11 градусов, днем +14, +19 градусов.