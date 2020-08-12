В 2020 году в Калуге создадут около 500 ясельных мест

Стопроцентную доступность мест в ясельных группах детских садов Калуги планируется обеспечить до конца 2021 года.

В Калуге в 2020 году создадут около 500 мест в ясельных группах. Об этом 11 августа заявил глава региона Владислав Шапша, передает « МК ».

«Суммарно после ввода в эксплуатацию двух новых детсадов будет создано дополнительно 200 мест для детей ясельного возраста и 140 для детей от 3-х до 7 лет. Всего в Калуге в 2020 году будет создано 475 мест в ясельных группах», — рассказали в пресс-службе калужского правительства.

Так, строительство садика ведется по улице Дорожной. Учреждение рассчитано на 100 мест для детей от 1,5 до 3-х лет. В здании предусмотрены все необходимые помещения. На прилегающей территории создано четыре игровых участка. Ввести учреждение в эксплуатацию планируется до конца 2020 года.

Еще один садик строится в микрорайоне Дубрава. Учреждение сможет принимать 240 детей, из которых 100 — ясельные. Строительство ведется в соответствии с графиком производства работ. Здание также введут в эксплуатацию до конца этого года.

Стопроцентную доступность мест в ясельных группах детских садов Калуги планируется обеспечить до конца 2021 года.