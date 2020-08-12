У рязанца за крупные долги арестовали «КамАЗ»
Мужчина задолжал 170 тысяч 995 рублей.
В среду, 12 августа, у рязанца арестовали «КамАЗ» из-за неуплаченных налогов. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФССП.
Общая сумма долга рязанца составила 170 тысяч 995 рублей. В отношении него возбудили исполнительное производство.
Судебные приставы нашли около карьера в селе Шумашь «КамАЗ» рязанца и арестовали его.
Предварительная стоимость транспортного средства составила три миллиона рублей.
В тот же день мужчина погасил задолженность, чтобы вернуть автомобиль.