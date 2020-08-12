Стало известно, в какие страны можно улететь через Стамбул

Чаще всего через Стамбул туристы покупают билеты на Мальдивы.

Через Стамбул российские путешественники теперь могут улететь в Египет, Кению и Черногорию. Об этом сообщил АТОР .

На сегодняшний день Россия открыла границы с Турцией, Великобританией, Танзанией, Швейцарией. Несколько стран — Хорватия, Черногория, Египет, ОАЭ, Куба, Доминикана, Мексика, Кения и Мальдивы — заявили о готовности принимать российских туристов.

Со стыковкой в Турции можно добраться до Египта — в Хургаду и Шарм-эль-Шейх, Загреба, Найроби (Кения), Подгорицу (Черногория).

По словам экспертов, чаще всего через Стамбул туристы покупают билеты на Мальдивы. Согласно статистике АТОР, туристы летят в Стамбул в основном ради отдыха в Турции.