Сорокина проверила ремонт школы №24

Сорокина отметила, что ремонт в пристройке идет с отставанием по графику.

В среду, 12 августа, мэр Рязани Елена Сорокина приехала с проверкой в школу №24, где идет капремонт пристройки, ограждения, а также благоустраивают внутренний двор. Об этом она сообщила на странице в Facebook.

По словам главы горадминистрации, в здании школы полностью заменили систему отопления. Сорокина отметила, что ремонт в пристройке идет с отставанием по графику.

«В связи с этим к подрядчику будут применены штрафные санкции, о чем он был предупрежден. Подрядчик заверил, что сможет нагнать сроки и сдать объект вовремя», — написала мэр.

Она также добавила, что вместе с ремонтом идут работы по благоустройству прилегающей территории.

«Я поручила ответственным специалистам связаться с владельцами соседних земельных участков и уведомить их о необходимости наведения порядка на этих территориях», — сообщила мэр.

Сорокина сообщила, что продолжит контролировать работы по капремонту пристройки и отметила, что ее ввод позволит ликвидировать вторую смену в школе №24.