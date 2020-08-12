Синоптики рассказали о резком похолодании в Центральной России

Метеорологи уточнили, что не стоит ждать затяжного похолодания.

Синоптики центра погоды «Фобос» рассказали о резком похолодании в Центральной России. Со среды, 12 августа, температура начнет опускаться и остановится в пределах +20 градусов. Кроме того, сохранятся осадки, передает РИА Новости .

На севере центральной части страны, в Поморье и на Кольском полуострове будет ниже +15 градусов.

Метеорологи уточнили, что не стоит ждать интенсивных осадков и затяжного похолодания. Отметки на столбиках термометров вновь пойдут вверх к концу недели, когда арктический циклон переместится в Зауралье.