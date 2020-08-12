Рязанский пожарный снял работу в задымленной квартире
Пожарный показал, как вместе с коллегами выехал на вызов в один из жилых домов.
Рязанский пожарный снял работу в задымленной квартире. Он опубликовал ролик на своем канале в среду, 12 августа.
Пожарный показал, как вместе с коллегами выехал на вызов в один из жилых домов города. Сотрудники МЧС искали очаг возгорания в условиях плотного задымления, вскрывали двери, обследовали квартиры и тушили возгорание.
Стоит отметить, что рязанец регулярно выкладывает видео, на которых показывает работу пожарных. У его канала более пяти тысяч подписчиков.