Рязанские МФЦ начнут регистрировать рождение и смерть
Любимов отметил, что нововведение будет удобным для граждан.
В рязанских МФЦ начнут регистрировать рождение и смерть. Об этом сообщил губернатор Николай Любимов на совещании 11 августа.
Услугами жители региона смогут воспользоваться с 1 января 2021 года. Исключением станут случаи, когда регистрация рождения происходит одновременно с регистрацией установления отцовства.
Любимов отметил, что нововведение будет удобным для граждан.
«МФЦ в регионе достаточное количество. Люди могут прийти и оформить акты гражданского состояния», — сказал губернатор.