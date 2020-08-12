Рязанская область получила дополнительные деньги на бесплатные обеды для начальных классов

11 августа комиссия по перераспределению бюджета одобрила предложение о выделении субсидий.

Рязанской области выделили дополнительные средства на бесплатное горячее питание для учеников начальных классов. Об этом сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от региона Андрей Макаров.

По его словам, 11 августа комиссия по перераспределению бюджета одобрила предложение о выделении субсидий. В 2020 Рязанская область получит 165 162,1 тысячи рублей, в 2021 году 387 103,3 тысячи, в 2022 году 417 934,3 тысячи.

По словам губернатора Николая Любимова, дополнительные средства регион получит в виде межбюджетных трансфертов.

«Это очень важный шаг, который позволит в значительной мере поддержать наши семьи с детьми, необходимая помощь в работе по оздоровлению нашего молодого поколения, — сказал Любимов. — Работа по организации питания детей сейчас активно ведется в Рязанской области, проработаны вопросы, направленные на создание всех необходимых для этого условий».