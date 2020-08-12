Рязанец пойдет под суд за аварию с машиной полиции

Из-за аварии полицейский получил тяжелые травмы.

Житель Старожиловского района пойдет под суд за аварию с машиной полиции. Об этом в среду, 12 августа, сообщили в региональном следкоме.

По данным следствия, вечером 9 ноября 2019 года около деревни Акулово пьяный мужчина без «прав» на «ВАЗ-21102» выехал на полосу встречного движения и врезался в служебную машину «LADA-210740». Находившейся в ней полицейский получил тяжелые травмы.

Мужчину 1986 года рождения обвиняют по пункту «а» части 2 статьи 264 УК («Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).