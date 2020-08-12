Рязанец получил реальный срок за два грабежа

Мужчине назначили 3,5 года колонии строгого режима.

Рязанец получил реальный срок за два грабежа. Об этом сообщил сайт региональной прокуратуры.

Согласно приговору, 1 марта 2019 года осужденный, находясь у знакомой, во время распития спиртного и игры в карты увидел в руках у одного из молодых людей телефон. Он выхватил его из рук потерпевшего и забрал себе. На просьбы вернуть телефон осужденный отвечал отказом и угрожал причинить телесные повреждения, после чего стал выгонять владельца телефона из дома знакомой. Потерпевший вызвал полицию, когда пришел к себе домой.

12 июля 2019 года мужчина передал купюры «банка приколов» на сумму в 2 тысячи рублей женщинам, которые продавали огурцы около остановки в Рязани. В момент, когда одна из женщина отсчитывала осужденному сдачу, а вторая высказала сомнения в подлинности переданной им купюры, осужденный выхватил из рук женщины, отсчитывающей сдачу 1 000 рублей. После этого он скрылся с места преступления.

Мужчину осудили по части 1 статьи 161 УК РФ. Ему назначили 3,5 года колонии строгого режима.

После апелляционной жалобы наказание не изменили.