Российские авиакомпании потребовали провести проверку после резкого подорожания топлива

Стремительный взлет цен неизбежно приведет к росту цен на билеты для пассажиров, предупредили в ассоциации.

В августе производители и продавцы топлива резко увеличили цены. По итогам тендеров авиакеросин подорожал на двузначные величины, сообщили представители Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта в письме , которое они направили главе Минтранса Евгению Дитриху.

В обращении отмечается, что в аэропорту «Кольцово» цена взлетела на 62,1%, в «Домодедово» — на 33,4%, в «Жуковском» — на 36%, в Санкт-Петербурге — на 18%, во Владивостоке — на 20,4%, в Благовещенске — на 21,1%, в Иркутске — на 28,1%, в Краснодаре — на 48,4%, в Красноярске — на 48,6%.

«Столь резкий рост стоимости авиатоплива практически нивелирует все принимаемые Правительством и самими авиакомпаниями меры по преодолению текущего кризиса в авиационной отрасли и созданию условий для поступательного восстановительного роста», — заявили в АЭВТ.

Стремительный взлет цен неизбежно приведет к росту цен на билеты для пассажиров, предупредили в ассоциации.

Представители АЭВТ попросили Минтранс совместно с Минэнерго и ФАС провести проверку обоснованности резкого увеличения стоимости авиационного керосина в аэропортах России.