РНПК реконструирует установку первичной переработки нефти

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, которая входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», запустила проект по модернизации установки первичной переработки нефти АВТ-2. Проект направлен на повышение экологичности процессов нефтепереработки предприятия.
В результате реконструкции значительно повысится глубина переработки нефти, выхода светлых нефтепродуктов, а также объемов выпуска качественных и экологичных видов моторных топлив.
Планируемая производительность установки — 2 млн тонн в год. Модернизация позволит снизить объемы производства высокосернистого мазута и повысить экономическую эффективность РНПК.
Установку проектируют по стандартам промышленной и экологической безопасности, а также требованиям к промышленным объектам, расположенным в городской черте. Она будет оснащена системой автоматического контроля выбросов, которая круглосуточно сможет контролировать все производственные режимы, вести мониторинг окружающей среды и передавать информацию в профильные заводские службы и госучреждения, осуществляющие контроль за состоянием загрязнения атмосферного воздуха.
Предполагается, что новое оборудование повысит эффективность процессов переработки нефти и нефтепродуктов за счет автоматизации, снизит нагрузку на окружающую среду благодаря современным технологическим решениям.