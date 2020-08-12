Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 13
17°
Пт, 14
16°
Сб, 15
18°
ЦБ USD 73.61 0.37 14/08
ЦБ EUR 87.04 1.08 14/08
Нал. USD 72.80 / 74.60 10:55
Нал. EUR 86.30 / 87.60 18:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
4 161
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
5 319
Создаем лучшие условия для сотрудников – добиваемся результата. Директ...
В июле резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешн...
10 августа 13:38
5 592
Право на переправу. Нужен ли Рязани новый мост через Оку, когда до сих...
Перекрыть путепровод нельзя — без него Рязань окажется...
10 августа 12:45
7 848
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
РНПК реконструирует установку первичной переработки нефти
Предполагается, что новое оборудование повысит эффективность процессов переработки нефти и нефтепродуктов за счет автоматизации, снизит нагрузку на окружающую среду благодаря современным технологическим решениям.

Рязанская нефтеперерабатывающая компания, которая входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть», запустила проект по модернизации установки первичной переработки нефти АВТ-2. Проект направлен на повышение экологичности процессов нефтепереработки предприятия.

В результате реконструкции значительно повысится глубина переработки нефти, выхода светлых нефтепродуктов, а также объемов выпуска качественных и экологичных видов моторных топлив.

Планируемая производительность установки — 2 млн тонн в год. Модернизация позволит снизить объемы производства высокосернистого мазута и повысить экономическую эффективность РНПК.

Установку проектируют по стандартам промышленной и экологической безопасности, а также требованиям к промышленным объектам, расположенным в городской черте. Она будет оснащена системой автоматического контроля выбросов, которая круглосуточно сможет контролировать все производственные режимы, вести мониторинг окружающей среды и передавать информацию в профильные заводские службы и госучреждения, осуществляющие контроль за состоянием загрязнения атмосферного воздуха.

Предполагается, что новое оборудование повысит эффективность процессов переработки нефти и нефтепродуктов за счет автоматизации, снизит нагрузку на окружающую среду благодаря современным технологическим решениям.