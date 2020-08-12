Представители мэрии встретились с дольщиками рязанского долгостроя

Во вторник, 11 августа, дольщики дома №34 по улице Баженова встретились с министром строительного комплекса Вячеславом Меньшовым, заместителем мэра Владимиром Бурмистровым и представителями профильных подразделений.
Рязанцам рассказали о всех конкурсных процедурах, необходимых по законодательству для завершения строительства. Большинство из этапов успешно пройдены, отметили на встрече. Уже приняты оперативные решения, подготовлена смета на завершение строительных работ.
Дольщики задавали вопросы о сроках, документах, необходимости постоянного информирования о текущей ситуации.
В результате участники встречи решили проводить постоянные встречи на уровне министерства строительного комплекса.
Напомним, сдачу рязанского долгостроя перенесли из-за пандемии.