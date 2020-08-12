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Партия «За правду» получила седьмое место в бюллетене на выборах в Рязанскую облдуму
Жеребьевка среди представителей зарегистрированных партий прошла в облизбиркоме.

Партия «За правду» расположится под седьмым номером в бюллетене на выборах в областную думу Рязанской области. Жеребьевка среди представителей зарегистрированных партий прошла в облизбиркоме.

«Мы равнодушны к нумерологии, и уповаем не на какие-то сакральные цифры, а на гражданскую активность избирателей и привлекательность наших идей и лидеров. Бороться и побеждать готовы под любым номером. Мы, хоть и новая партия, уверены, и не без оснований считаем, что составим серьезную конкуренцию парламентским партиям. Для рязанского избирателя принципиально не место расположения в бюллетене, пусть даже это и красивая цифра „семь“, а готовность политических сил решать проблемы людей и отвечать за свои слова», — прокомментировал итоги жеребьевки руководитель регионального отделения политической партии «За правду» Григорий Парсентьев.

Остальные девять партий расположились в избирательном бюллетене следующим образом: «Коммунисты России» — 1, «Партия Роста» — 2, «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 3, «Единая Россия» 4, «Справедливая Россия» — 5, ЛДПР — 6, «Новые люди» — 8, КПРФ — 9, «Партия прямой демократии» — 10.

Напомним, еще три партии не пустили на выборы в облдуму. Это «Партия Возрождения России», «Яблоко» и «Партия малого бизнеса России».