Около 912 тысяч бюллетеней изготовят для выборов в рязанскую облдуму
Голосование будет проходить с 11 по 13 сентября.
Около 912 тысяч бюллетеней изготовят для голосования на выборах депутатов рязанской облдумы седьмого созыва. Об этом сообщили на заседании областного избиркома.
Секретарь избиркома Сергей Скобелев добавил — возможно, число изготовленных бюллетеней на 1,5% превысит количество зарегистрированных избирателей.
Председатель рязанского избиркома Алексей Просянников предложил добавить элементы защиты в бюллетени. Члены избирательной комиссии поддержали идею.
Голосование будет проходить с 11 по 13 сентября.