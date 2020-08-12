Новосибирские судебные приставы взыскали задолженность в пользу Рязанского училища ВДВ
Долг взыскали у студента, которого отчислили из учебного заведения.
Судебные приставы взыскали с жителя Новосибирской области задолженность в пользу Рязанского училища ВДВ. Об этом сообщила
24-летний житель Купинского района Новосибирской области несколько лет назад поступил в Рязанское училище ВДВ. Позже его оттуда отчислили. Бывшему курсанту выставили счет за обучение на сумму более 140 тысяч рублей. Он не заплатил, и с банковских счетов должника начали списывать незначительные суммы. Также приставы наложили запрет на регистрацию его автомобиля.
Должник захотел продать автомобиль, но не смог. Боясь потерять покупателя, мужчина погасил долг и исполнительский сбор, выставленный приставами.