На восьми рязанских улицах отключат свет
Рабочие будут реконструировать воздушную линию.
В пятницу, 14 августа, на восьми рязанских улицах отключат свет. Об этом
С 9:30 до 15:00 рабочие будут реконструировать воздушную линию. В это время электроэнергии не будет по адресам:
- улица Осипенко, дома №№12, 22, 24, 26, 30, 34, 19, 21, 23, 25, 29,
- 1-й Новопавловский проезд, дома №№1-8, 10-25,
- 2-й Новопавловский проезд, дома №№1-18,
- улица Шевченко, дома №№54-57, 80, 61-91,
- улица 5-я Линия, дома №№73, 75,
- улица 7-я Линия, дома №№23, 25, 30, 32, 34,
- улица 9-я Линия, дом №18 корпус 2,
- улица Новопавловская, дома №№10-16, 19, 21, 23.