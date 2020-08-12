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Московский режиссер выпустил фильм про поэта-полиглота Вилли Мельникова, снятый в Рязани
Фильм представляет из себя нарезку документальных кадров с рязанских концертов Вилли Мельникова с 2013 по 2016 годы, а также его путешествия по Рязанской области.

Московский кинорежиссер Александр Гурьянов выпустил документальный фильм, посвященный визитам поэта-полиглота Вилли Мельникова в Рязань. Видео он опубликовал на своем Youtube-канале.

Фильм представляет из себя нарезку документальных кадров с рязанских концертов Вилли Мельникова с 2013 по 2016 годы, а также его путешествия по Рязанской области. Среди достопримечательных мест на кадрах можно увидеть Пьяный лес в Шиловском районе, озеро Чудино на Тереховском городище и Старую Рязань.

Помимо поэтических произведений Вилли в фильме также звучат песни самого Александра Гурьянова и автора-исполнителя Максима Ляшко. Кроме того, в съемках принял участие рязанский краевед Владимир Грибов.

Александр Гурьянов — кинорежиссер и автор песен, как он сам их определяет, «на киностранном языке». Уроженец города Горький, 10 лет прожил в Сургуте, где возглавлял местный рок-клуб, а также группу «Арт-и-шок». Сейчас живет в Москве.

Гурьянов добился известности своими документальными фильмами. В их числе «Толкай телегу к звездам», «ИзоБрожения Арнштама», «Состояние момента».

Вилли Мельников — российский многоязычный поэт-экспериментатор, фотохудожник. Получил известность как полиглот, владевший более сотней языков, а также придумавший собственные авторские стихотворные жанры, такие как лингвогобелен и муфтолингва. Неоднократно выступал в Рязани с поэтическими и музыкальными программами, а также принимал участие в различных художественных выставках. Скончался в 2016 году от последствий инсульта.