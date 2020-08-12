Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 13
17°
Пт, 14
16°
Сб, 15
18°
ЦБ USD 73.61 0.37 14/08
ЦБ EUR 87.04 1.08 14/08
Нал. USD 72.80 / 74.60 10:55
Нал. EUR 86.30 / 87.60 18:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
4 158
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
5 317
Создаем лучшие условия для сотрудников – добиваемся результата. Директ...
В июле резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешн...
10 августа 13:38
5 590
Право на переправу. Нужен ли Рязани новый мост через Оку, когда до сих...
Перекрыть путепровод нельзя — без него Рязань окажется...
10 августа 12:45
7 845
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
МегаФон запустил услугу «Мобильный ID»
Сервис позволяет онлайн-площадкам предложить своим пользователям простой и удобный способ идентификации по номеру телефона вместо традиционного логина и пароля.

МегаФон запустил новое решение для рынка онлайн-коммерции — «Мобильный ID». Сервис позволяет онлайн-площадкам предложить своим пользователям простой и удобный способ идентификации по номеру телефона вместо традиционного логина и пароля, сообщили в пресс-службе компании.

Чтобы зарегистрироваться или авторизоваться на сайте при помощи «Мобильного ID», достаточно ввести номер телефона и подтвердить вход, ответив на sim-push-уведомление. Весь процесс занимает пять секунд. Клиенту больше не нужно запоминать логин и пароль к каждому сайту. Автозаполнение регистрационных форм доступно в один клик с функцией «Заполнить с Мобильным ID». Это не только экономит время, но и помогает избежать ошибок при внесении данных.

Отмечается, что «Мобильный ID» будет востребован интернет-магазинами, банками, образовательными сервисами, туроператорами и любыми онлайн-ресурсами, которым нужна идентификация клиента и дополнительная информация о нем для оказания услуги.

«С активным развитием рынка онлайн-коммерции увеличивается спрос на удобные сервисы цифровой идентификации. Количество онлайн-площадок, которыми мы пользуемся, постоянно растет, и везде нужно зарегистрироваться, указать свои данные и запомнить пароль. Внедряя услугу „Мобильный ID“, интернет-компании могут повысить конверсию продаж за счет удобного функционала. Клиенты оценят возможность использовать один идентификатор на различных ресурсах, при этом сохраняя уверенность в безопасности данных», — рассказал коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

Данные пользователя хранятся под надежной защитой в профиле «Мобильного ID». Команда для уведомления отправляется в зашифрованном формате, расшифровать который можно только индивидуальным ключом SIM-карты. Сервис «Мобильный ID» принимает запросы только от зарегистрированных на специальной платформе оператора сайтов и приложений, что исключает мошеннические операции.

При необходимости доступа к чувствительным данным — например, адресу клиента для курьерской доставки — у пользователя одновременно с sim-push-уведомлением запросят четырехзначный PIN-код, что обеспечит защиту данных даже при утере телефона.

Поддержка «Мобильного ID» уже реализована в ряде собственных сервисов МегаФона, например, в МегаФон ТВ, а также используется как идентификатор для подключения к сети WiFi в офисе компании. Абонентам услуга предоставляется бесплатно и работает на смартфонах, планшетах и обычных кнопочных телефонах, не требуя при этом подключения к сети Интернет.

«Мобильный ID» — кросс-операторский продукт, им смогут пользоваться все абоненты Big4. Российские операторы договорились об общих принципах взаимодействия, а также разработали единый логотип сервиса в виде стилизованной буквы «М» для сайтов, поддерживающих вход с помощью «Мобильного ID».