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Команду МХК «Рязань» переименовали в «Рязань-ВДВ»
Подписание соглашения о переименовании команды прошло в музее истории ВДВ.

В среду, 12 августа, в музее истории ВДВ прошло подписание соглашения о переименовании команды молодежной хоккейной лиги «Рязань» в «Рязань-ВДВ».

После возведения крытой ледовой арены «Десант» Федерация хоккея Рязанской области сделала все возможное, чтобы там работали тренеры с детскими и молодежными командами. Многие курсанты, офицеры и их детей занимаются хоккеем. Благодаря долгосрочному тесному сотрудничеству федерации хоккея и руководства училища команды РВВДКУ участвуют в пяти турнирах: в двух дивизионах Ночной Хоккейной Лиги, Чемпионате области, Чемпионате ВДВ и Чемпионате Вооруженных сил России.

Губернатор Николай Любимов отметил, что «по инициативе президента Федерации хоккея Рязанской области Олега Смирнова, а также при поддержке министра обороны России Сергея Шойгу было принято очень важное решение о переименовании команды». Любимов пожелал хоккеистам не останавливаться на достигнутом и добиваться высоких результатов.

Врио командующего ВДВ, генерал-майор Анатолий Концевой вручил команде флаг войск, пожелав спортсменам гордо нести знамя и иметь его при себе на всех играх и тренировках.

В торжественной обстановке Анатолий Концевой и Олег Смирнов подписали соглашение о присвоении хоккейной команде названия «Рязань-ВДВ».

Олег Смирнов отметил, что хоккей в регионе развивается стремительными шагами: «Мы делаем все для того, чтобы как можно больше рязанских спортсменов выступали за наши клубы: как в молодежном, так и во взрослом составе. Уверен, новоиспеченная команда „Рязань-ВДВ“ сейчас находится в отличной форме и покажет в предстоящем сезоне отличный результат».

Он вручил именные подарочные хоккейные свитера Николаю Любимову, Анатолию Концевому и министру физкультуры и спорта области Владиславу Фролову.