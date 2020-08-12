Диетолог назвал продукты для защиты от коронавируса

Исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание», диетолог Зинаида Медведева рассказала, какие продукты укрепят защиту организма от коронавируса. Свой комментарий она дала «
По словам специалиста, укрепить иммунитет и защитить организм могут пять продуктов.
Диетолог посоветовала ввести в рацион грибы, поскольку они усиливают защитное действие антител в слюне, не допускающих инфекцию в организм, а также содержат селен и другие полезные минералы.
Важным продуктом она также назвала брокколи, в которой содержится много полезных микроэлементов.
Медведева посоветовала употреблять больше оливкового масла первого отжима. По ее словам, полифенолы, содержащиеся в масле, способствуют снижению системного воспаления в организме.
Еще один продукт, который нужно включить в рацион — это гранатовый сок. Специалист отметила, что он повышает численность полезной кишечной бактерии Akkermansia, связанной с усиленным иммунным ответом.
В список рекомендованных продуктов также попали голубика и черника, которые увеличивают количество и активность иммунных клеток.