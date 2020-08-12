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Диетолог назвал продукты для защиты от коронавируса
Специалист назвала пять продуктов, которые укрепляют иммунитет.

Исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание», диетолог Зинаида Медведева рассказала, какие продукты укрепят защиту организма от коронавируса. Свой комментарий она дала «Комсомольской правде».

По словам специалиста, укрепить иммунитет и защитить организм могут пять продуктов.

Диетолог посоветовала ввести в рацион грибы, поскольку они усиливают защитное действие антител в слюне, не допускающих инфекцию в организм, а также содержат селен и другие полезные минералы.

Важным продуктом она также назвала брокколи, в которой содержится много полезных микроэлементов.

Медведева посоветовала употреблять больше оливкового масла первого отжима. По ее словам, полифенолы, содержащиеся в масле, способствуют снижению системного воспаления в организме.

Еще один продукт, который нужно включить в рацион — это гранатовый сок. Специалист отметила, что он повышает численность полезной кишечной бактерии Akkermansia, связанной с усиленным иммунным ответом.

В список рекомендованных продуктов также попали голубика и черника, которые увеличивают количество и активность иммунных клеток.