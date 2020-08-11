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Любимов поручил привести в порядок школьные маршруты в регионе
По дорогам области проходят 430 школьных маршрута общей протяженностью 3652 км.

В понедельник, 10 августа, в режиме видеоконференцсвязи губернатор Николай Любимов провел заседание регионального правительства, на котором обсудили состояние школьных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Губернатор отметил, что к началу учебного года в порядок нужно привести «максимально возможное количество школьных маршрутов».

Зампред регионального правительства Евгений Беленецкий сообщил, что по дорогам области проходят 430 школьных маршрута общей протяженностью 3652 км, 2 029 км из ни уже отремонтировали. Работы идут еще на 217 школьных маршрутах (1 249 км), отметил Беленецкий. Он добавил, что 36 школьных маршрутов (284 км), расположенных в Ермишинском, Касимовском, Милославском, Сараевском, Спасском, Чучковском и Шацком районах имеют участки, которые не подлежат ямочному ремонту и требуют капитального.

По его словам, дороги загружают тяжеловесные транспортные средства, которые превышают допустимые нормы.

«Как следствие — темпы разрушения дорог у нас опережают темпы их строительства и ремонта. При таких темпах потребуется ежегодно по 6 млрд рублей на ремонт дорог, и мы их не найдем», — отметил Евгений Белецкий.

Губернатор заявил, что нужно системно бороться с проблемой.

«Мы не напасемся никаких денег, если не будем пресекать нарушения закона», — отметил Любимов.

По его словам, нужно работать с руководством карьеров и других предприятий, которые допускают перегруз, пока область не закупит достаточное количество пунктов весового контроля.

«В этом отношении нужно действовать совместно и постоянно контролировать вопрос министерству транспорта и автодорог региона, главам муниципальных образований и ГИБДД», — сказал Николай Любимов.