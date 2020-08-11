Власти обновили данные о распространении коронавируса по рязанским селам и деревням
В Рязанской области зарегистрировано 6625 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19.
По состоянию на 11:30 вторника, 11 августа, в Рязанской области зарегистрировано 6625 человек с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19. В оперштабе назвали населенные пункты с заболевшими.
- 3397 случаев — Рязань;
- 300 — Рязанский район;
- 197 — Ряжск;
- 173 — Касимов;
- 174 — Рыбное;
- 152 — Сасово;
- 145 — Скопин;
- 139 — Новомичуринск;
- 132 — Шиловский район;
- 122 — Клепиковский район;
- 118 — Скопинский район;
- 111 — Касимовский район;
- 107 — Михайловский район;
- 96 — Рыбновский район;
- 88 — Спасский район;
- 79 — Михайлов;
- 75 — Шилово;
- 68 — Александро-Невский;
- 56 — Сараевский район;
- 51 — Александро-Невский район;
- 46 — Пронский район;
- 42 — Кораблино;
- 41 — Сасовский район;
- 40 — Захаровский район;
- 40 — Старожилово;
- 39 — Пронск;
- 36 — Шацк;
- 35 — Старожиловский район;
- 34 — Ряжский район;
- 32 — Спасск-Рязанский;
- 31 — Сараи;
- 30 — Милославский район;
- 30 — Чучковский район;
- 28 — Чучково;
- 21 — Захарово;
- 25 — Ермишь;
- 19 — Путятино;
- 18 — Ухолово;
- 13 — Кадом;
- 12 — Сапожковский район;
- 9 — Ухоловский район;
- 2 — Пителинский район;
- 6 — Путятинский район;
- 5 — Кадомский район;
- 2 — Пителино.