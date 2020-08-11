Видео: удав полторы недели терроризировал жителей подмосковного дома

Удав выбрался из террариума, установленного в одной из квартир.

В подмосковном поселке Ромашково поймали удава, который полторы недели терроризировал жителей ЖК «Западное Кунцево». Об этом передает « Комсомольская правда ».

Известно, что удав Анатолий выбрался из террариума, установленного в одной из квартир. Сначала змея пробралась к соседям, у которых двое детей и кошка. Те заперли удава в комнате и вызвали экстренные службы, однако к моменту прибытия специалиста змея скрылась.

Местные жители устраивали рейды и запирали на ночь окна, а 10 августа Анатолия удалось поймать, когда он пытался заползти в один из воздуховодов.

«Прибежала хозяйка и заботливо укутала удава в одеяло. После этого спокойно выдохнул весь дом. Надеемся, что змея больше не сбежит», — поделились местные жители.