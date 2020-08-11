Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 13
17°
Пт, 14
16°
Сб, 15
18°
ЦБ USD 73.61 0.37 14/08
ЦБ EUR 87.04 1.08 14/08
Нал. USD 72.80 / 74.60 10:55
Нал. EUR 86.30 / 87.60 18:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
4 157
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
5 316
Создаем лучшие условия для сотрудников – добиваемся результата. Директ...
В июле резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешн...
10 августа 13:38
5 589
Право на переправу. Нужен ли Рязани новый мост через Оку, когда до сих...
Перекрыть путепровод нельзя — без него Рязань окажется...
10 августа 12:45
7 843
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В шиловский храм из Италии привезли мощи Николая Чудотворца
Частицу мощей Николая Чудотворца привезли из итальянского города Бари.

Во вторник, 11 августа, в день рождения святителя Николая Чудотворца в храм Живоначальной Троицы села Нармушадь Шиловского района привезли мощи святого. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В храм приехал вице-губернатор Игорь Греков, который поприветствовал собравшихся от имени главы региона. Также на мероприятие приехали митрополит Воскресенский, управляющий делами Московской патриархии Дионисий, епископ Касимовский и Сасовский Василий, академик РАН Николай Алешин, руководители Шиловского района, прихожане.

Частицу мощей Николая Чудотворца привезли из итальянского города Бари. Мощи передали в храм уроженцем села Нармушадь академиком РАН Николаем Алешиным и его семьей, на пожертвования которых ранее на месте разрушенной в 30-е годы прошлого века церкви построили новый одноименный храм.

Во время торжества прошло богослужение, после которого вынесли ковчег, прихожане поклонились мощам, которые теперь постоянно будут находиться в храме.

Игорь Греков поздравил всех собравшихся и передал храму икону Николая Чудотворца 19 века.

«Пусть она напоминает вам об этом дне и празднике», — сказал вице-губернатор.