В шиловский храм из Италии привезли мощи Николая Чудотворца

Частицу мощей Николая Чудотворца привезли из итальянского города Бари.

Во вторник, 11 августа, в день рождения святителя Николая Чудотворца в храм Живоначальной Троицы села Нармушадь Шиловского района привезли мощи святого. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В храм приехал вице-губернатор Игорь Греков, который поприветствовал собравшихся от имени главы региона. Также на мероприятие приехали митрополит Воскресенский, управляющий делами Московской патриархии Дионисий, епископ Касимовский и Сасовский Василий, академик РАН Николай Алешин, руководители Шиловского района, прихожане.

Частицу мощей Николая Чудотворца привезли из итальянского города Бари. Мощи передали в храм уроженцем села Нармушадь академиком РАН Николаем Алешиным и его семьей, на пожертвования которых ранее на месте разрушенной в 30-е годы прошлого века церкви построили новый одноименный храм.

Во время торжества прошло богослужение, после которого вынесли ковчег, прихожане поклонились мощам, которые теперь постоянно будут находиться в храме.

Игорь Греков поздравил всех собравшихся и передал храму икону Николая Чудотворца 19 века.

«Пусть она напоминает вам об этом дне и празднике», — сказал вице-губернатор.