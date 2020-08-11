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В Рязанской области продлили акцию «Подари книгу — развивай спорт!»
С 20 июля в Рязанской области проходит акция «Подари книгу — развивай спорт!».

С 20 июля в Рязанской области проходит акция «Подари книгу — развивай спорт!». Организаторы решили продлить ее до 1 сентября, сообщили в региональном минспорте.

Спортсмены, тренеры, представители спортивных федераций, а также учреждений и организаций области уже передали в библиотеку порядка 800 экземпляров книг и методической литературы спортивной тематики.

В числе участников акции глава регионального минспорта Владислав Фролов, а также знаменитые российские тренеры, мастера спорта и руководители общественных организаций.

Основная цель акции — пополнение фондов библиотеки спортивной литературы ГАУ РО «Центр спортивной подготовки» и создание единой спортивной методической, просветительской и исторической базы. Участниками могут стать все желающие — как организации и учреждения, так частные лица. Каждый получит специальный сертификат участника.

Всех, кто желает поделиться спортивной литературой для пополнения книжного фонда библиотеки, будут ждать со вторника по четверг с 11:00 до 15:00 по адресу: Рязань, улица Радищева, дом 21А.

Организаторы акции минпорт Рязанской области и Олимпийский совет Рязанской области.