В рязанских реках появились раки

В Рязанской области не действует запрет на ловлю раков, но установлены определенные правила.

В рязанских реках появились раки. Об этом сообщила ГТРК « Ока ».

Рязанский рыболов Павел Демешин рассказал, что в реке, где он рыбачил, не было раков. Рыболовы считают, что на их появление в этом году повлияла пандемия коронавируса, поскольку 4 месяца возле водоемов было мало людей и машин, и это благоприятно сказалось на экологии.

По словам специалистов, раки обитают в незагрязненных водоемах, однако раков рязанцы поймали даже в Плетенке.

«Как только сняли ограничения по коронавирусу, водоем буквально погряз в мусоре и грязи. В такой среде обитания раки просто не живут, они массово погибают или уходят с этого места навсегда», — отметили в сообщении.

В Рязанской области не действует запрет на ловлю раков, но установлены определенные правила: в сутки нельзя ловить больше 30 раков, по размерному составу при растягивании клешней они должны быть не менее 10 сантиметров. Также нельзя ловить раков руками, вброд и во время ныряния, рассказал начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Рязанской области федерального агентства по рыболовству Николай Гордеев.

Штраф за нарушения может достигать 5 тысяч рублей.