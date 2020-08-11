В Рязани стартует десятый сезон Ночной Хоккейной Лиги

Соревнования НХЛ в Рязанской области пройдут в двух дивизионах: «Любитель 40+" и «Лига Надежды».

В сентябре в регионе стартует десятый сезон Ночной Хоккейной Лиги. Программа развития НХЛ в области предусматривает увеличение количества участников, активную пропаганду здорового образа жизни, рассказали организаторы.

За Рязанью закрепилось звание «Столица любительского хоккея», регион не первый год лидирует в стране по количеству команд в дивизионе «Любитель 40+".

Соревнования НХЛ в Рязанской области пройдут в двух дивизионах: «Любитель 40+" и «Лига Надежды». Предполагается дальнейшее расширение количество участвующих команд. Свои намерения стартовать в сезоне уже высказали 30 коллективов, это более 600 спортсменов-любителей.

Региональным представителем НХЛ в Рязанской области в новом сезоне выбрали Олега Смирнова. Действующий региональный представитель выполнил требования по процедуре выдвижения кандидатов, предоставив соответствующие документы от руководителей команд, единогласно поддержавших его кандидатуру. В первом сезоне Смирнов возглавил сборную команду Рязанской области, которая выступила на Фестивале в Москве, и стал лучшим бомбардиром. С тех пор он постоянно избирается региональным представителем.

Руководство НХЛ неоднократно признавало Олега Смирнова лучшим региональным представителем страны, он принимал участие во всех восьми Гала-матчах Ночной Лиги совместно с Владимиром Путиным. В качестве игрока выступает за команду «Администрация города Рязани».

Региональные этапы во всех дивизионах стартуют в сентябре и закончатся не позднее 1 апреля 2021 года. Победители регионального этапа отправятся на финальные соревнования, которые пройдут в мае 2021 года в Сочи, на Олимпийских объектах. Гала-матч с участием президента запланирован на 10 мая.

Генеральным спонсором НХЛ в Рязанской области по традиции станет Группа компаний «Автоимпорт».

Фильм о IX сезоне НХЛ в Рязанской области можно посмотреть здесь: