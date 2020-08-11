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В России планируют увеличить пособие на детей 3-7 лет
В настоящий момент размер пособия составляет половину прожиточного минимума на ребенка в регионе.

В России могу увеличить пособия на детей от трех до семи лет из малоимущих семей, пишут «Известия».

В настоящий момент размер пособия составляет половину прожиточного минимума на ребенка в регионе. В среднем по стране выплаты составляют около 5,5 тысячи рублей.

В Минтруде считают, что этой суммы бывает недостаточно, чтобы вывести семью из-за черты бедности. В связи с этим в ведомстве предложили дифференцировать размер пособия в 2021 году. Предполагается, что сумма выплат вырастет в среднем по стране до 11-12 тысяч рублей.

Однако, о каких именно изменениях идет речь, в ведомстве не сообщили. Минтруд готовит проект нормативного акта об изменении сумм выплат.