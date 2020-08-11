В оперштабе назвали возраст новых заболевших коронавирусом рязанцев
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет.
По состоянию на 11:00 вторника, 11 августа, с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 6597 человек. Сообщили в региональном оперштабе.
Больше всего заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет — 2648 человек.
По возрасту с подтвержденным диагнозом COVID-19:
- от 18 до 45 лет — 2091 человек;
- от 46 до 64 лет — 2648 человек;
- от 65 до 80 лет — 1043 человека;
- старше 80 лет — 254 человека;
- дети — 561 человек.
По возрасту с условно подтвержденным диагнозом COVID-19:
- от 18 до 45 лет — 8 человек;
- от 46 до 64 лет — 6 человек;
- от 65 до 80 лет — 11 человек;
- старше 80 лет — 1 человек;
- дети — 2 человека (2 года; 9 лет).