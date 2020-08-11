Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чт, 13
17°
Пт, 14
16°
Сб, 15
18°
ЦБ USD 73.61 0.37 14/08
ЦБ EUR 87.04 1.08 14/08
Нал. USD 72.80 / 74.60 10:55
Нал. EUR 86.30 / 87.60 18:22
Новости
Коронавирус
Публикации
Отвечает прокуратура. Как получить дубликат диплома об образовании?
Специалисты помогают разобраться в сложных или спорных...
11 августа 12:42
4 155
Бесплатное мероприятие «Старт в IT» в Компьютерной Академии Шаг: новая...
Востребованную профессию международного уровня рязанцы...
10 августа 17:30
5 314
Создаем лучшие условия для сотрудников – добиваемся результата. Директ...
В июле резидент ТОСЭР «Лесной» завод «Ока-Пласт» успешн...
10 августа 13:38
5 587
Право на переправу. Нужен ли Рязани новый мост через Оку, когда до сих...
Перекрыть путепровод нельзя — без него Рязань окажется...
10 августа 12:45
7 841
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В Кораблинском районе женщина пыталась перебежать дорогу перед машиной и заплатила штраф
Водитель резко затормозила, но все-таки сбила женщину.

В понедельник, 10 августа, в 20:30 около автобусной остановки в селе Бестужево Кораблинского района произошло ДТП. Об этом пишет ИД «Пресса».

Местная жительница 2000 года рождения ехала на Daewoo Matiz в Новомичуринск. На дорогу перед ней из-за кустов выбежала женщина.

Последней не удалось перебежать дорогу перед машиной. Водитель резко затормозила, но все-таки сбила женщину.

«"Бегунья» после толчка упала на капот и скатилась на проезжую часть, получив при этом перелом кости правой голени", — отмечается в сообщении.

Водитель прошла медосвидетельствование, она оказалась трезвой, а пешеход от него отказалась. Ее оштрафовали на 1000 рублей за создание помех в движении автомобилю.