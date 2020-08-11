В Кораблинском районе женщина пыталась перебежать дорогу перед машиной и заплатила штраф

Водитель резко затормозила, но все-таки сбила женщину.

В понедельник, 10 августа, в 20:30 около автобусной остановки в селе Бестужево Кораблинского района произошло ДТП. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Местная жительница 2000 года рождения ехала на Daewoo Matiz в Новомичуринск. На дорогу перед ней из-за кустов выбежала женщина.

Последней не удалось перебежать дорогу перед машиной. Водитель резко затормозила, но все-таки сбила женщину.

«"Бегунья» после толчка упала на капот и скатилась на проезжую часть, получив при этом перелом кости правой голени", — отмечается в сообщении.

Водитель прошла медосвидетельствование, она оказалась трезвой, а пешеход от него отказалась. Ее оштрафовали на 1000 рублей за создание помех в движении автомобилю.