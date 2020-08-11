В Калужской области водитель сбил девушку на самокате и уехал
Девушка получила травмы различной степени тяжести.
В Калужской области водитель сбил девушку на самокате и уехал, об этом соощили в пресс-служе регионального ГИБДД.
ДТП произошло в понедельник, 10 августа в Обнинске на проспекте Маркса.
Водитель на Renault на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 28-летнюю девушку. Она пересекала проезжую часть на электросамокате. После этого водиел скрылся с места ДТП.
Девушка получила травмы различной степени тяжести.