Ученый назвал эффективный способ избежать заражения коронавирусом
Врач считает, что необходимо правильно проветривать комнату и избавляться от застоявшегося воздуха.
Профессор инженерной механики Университета Колорадо в Боулдере (США) Шелли Миллер назвала эффективный способ избежать заражения коронавирусом в помещении,
Врач считает, что необходимо правильно проветривать комнату и избавляться от застоявшегося воздуха. По ее словам, если внутри находится несколько человек, то обновлять воздух в норме нужно не менее шести раз в час. А во время пандемии это нужно делать чаще.
Узнать уровень воздухообмена в помещении можно с помощью датчиков углекислого газа. Чтобы не заразиться коронавирусом, концентрация двуокиси углерода должна быть ниже 600 ppm.