У рязанца отобрали земельный участок, заросший сорняками

Еще в 2014 году собственнику сделали замечание.

У рязанца отобрали участок земли, который он не использовал. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Еще в 2014 году собственнику земли площадью 4,15 га в районе деревни Ялтуново Рязанского района сделали замечание из-за того, что участок зарос сорняками и деревьями, почву никак не обрабатывали и не использовали. Рязанца оштрафовали на 23 тысячи рублей и обязали исправить нарушения.

До 2020 года собственнику неоднократно выдавали предписания, но безрезультатно. В августе рязанца лишили земли, участо к выставили на торги.