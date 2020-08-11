Старший сын погибшего в ДТП с Ефремовым рязанца подал иск к актеру на 6,5 млн

В момент аварии Михаил Еферемов был пьян и находился под действием наркотиков.

Виталий Захаров, старший сын рязанца Сергея Захарова, погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым, подал иск к актеру на 6,5 млн рублей. Об этом передает ТАСС .

Иск подготовил адвокат Сергей Аверцев, который представляет интересы Виталия Захарова. Защитник подтвердил факт подачи иска и отметил, что хочет добиться возмещения морального вреда.

Потерпевшими по делу признали еще трех родственников погибшего — вдову, брата и младшего сына. Их интересы представляет адвокат Александр Добровинский.

ДТП произошло 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов на Jeep Grand Cherokee выехал на «встречку» и столкнулся с фургоном, которым управлял 57-летний рязанец Сергей Захаров. Медики всю ночь боролись за жизнь пострадавшего, но безуспешно. Погибшего похоронили в родном селе.

В момент аварии Михаил Еферемов был пьян и находился под действием наркотиков.