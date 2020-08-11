Спрос на страховки для путешествующих по России вырос почти в пять раз — «Росгосстрах»

Пандемия коронавируса не только изменила планы россиян на отпуск, побуждая вместо зарубежных курортов сделать выбор в пользу путешествий по стране, но и внесла коррективы в их страховые предпочтения.

Пандемия коронавируса не только изменила планы россиян на отпуск, побуждая вместо зарубежных курортов сделать выбор в пользу путешествий по стране, но и внесла коррективы в их страховые предпочтения: все больше наших соотечественников, отправляясь в поездку по России, не рассчитывают только на ОМС, но и приобретают полис путешественника. По оценкам специалистов «Росгосстраха», за первое полугодие в целом количество заключенных договоров по страхованию медицинских расходов в путешествиях по России в компании увеличилось в 4,9 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отметила директор Департамента методологии и андеррайтинга ДМС «Росгосстраха» Надежда Минина, динамика продаж была напрямую связана с карантинными ограничениями. Так, если в апреле в этом сегменте отмечалось серьезное падение продаж, то уже в мае-июне количество заключенных договоров клиентами-физическими лицами увеличилось на 500% по сравнению с таким же периодом годом ранее. Причем подавляющее число договоров было оформлено через сайт компании — рост составил почти 400%.

«Росгосстрах» уже реализовал несколько серьезных IT-проектов, позволяющих постоянно расширять возможности общения клиентов и компании онлайн, в том числе и по заключению договоров страхования путешественников, — рассказала Надежда Минина. — Это ожидаемо привело к улучшению обслуживания наших клиентов по всем параметрам — как при заключении договора, так и при взаимодействии в процессе выполнения наших обязательств".

Возраст застрахованных в первом полугодии в «Росгосстрахе» составил от двух до 70 лет. Страховая сумма, в основном, колеблется от 100 тыс. рублей до 1 млн рублей. Но есть и договоры со страховой ответственностью «Росгосстраха» до 3 млн рублей — на такую сумму чаще всего заключают договоры путешественники, планирующие на отдыхе заниматься экстремальными видами спорта.

Проанализировав страховые случаи за первое полугодие, специалисты «Росгосстраха» отметили, что около 30% из них приходится на простудные заболевания; примерно столько же — на проблемы, связанные с болезнями желудочно-кишечного тракта, а 20% обращений застрахованных связаны с травматизмом. Приблизительно 17% обращений фиксируется в стоматологические клиники.

Как заметила Надежда Минина, счета за оказанную туристам помощь в российских медицинских учреждениях, конечно, меньше, чем в зарубежных клиниках. Например, средний чек за стоматологические услуги составляет порядка 10 тыс. рублей. Но и цена самого полиса в разы меньше, чем при путешествиях за рубеж — в среднем, это 33 рубля в день (для сравнения, стоимость договора страхование выезжающих за рубеж без дополнительных опций составляет порядка 1 евро в сутки).

«Ценность полиса для путешествующих по России в другом. Если договор страхования ВЗР — это единственно возможная альтернатива самостоятельной оплаты медуслуг за рубежом, а иногда и обязательное требование предоставления визы, то внутри страны полис путешественника — это, в первую очередь, навигация пациента при организации медицинской помощи, удобство ее получения, высокий уровень сервиса и широкий объем медицинских услуг в поездке, — пояснила Надежда Минина. — Так, в случае заболевания застрахованным не придется самостоятельно искать в незнакомом городе лечебное учреждение — достаточно позвонить в контакт-центр „Росгосстраха“, который работает круглосуточно, и необходимая помощь будет организована».

Также помимо медицинских услуг в покрытие полиса путешествующих входит медицинская транспортировка застрахованного к месту проживания. В практике «Росгосстраха» были случаи, когда приходилось организовывать доставку домой и сопровождать больного с переломами. А при неблагоприятном стечении обстоятельств наличие такого полиса гарантирует репатриацию тела — организовать такие услуги самостоятельно очень хлопотно, и стоят они недешево.

Полис для путешествующих по России так же, как и для зарубежных поездок, можно дополнить, включив в него такие опции, как риск отмены поездки, потери багажа, занятий спортом и другие.