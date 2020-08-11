Рязанские полицейские задержали распространявшего наркотики дагестанца

Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Рязанский полицейские задержали распространявшего наркотики дагестанца, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Известно, что 33-летний дагестанец проживал в одном из сел Рыбновского района. Оперативники выяснили, что мужчина устроился в сетевой магазин по продаже синтетических наркотиков. Он получал запрещенные вещества и делал «закладки».

Так, на окраине Новомичуринска стражи порядка нашли пять закладок с производным N-метилэфедрона общей массой три грамма.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.