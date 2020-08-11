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Экс-директору касимовского предприятия грозит крупный штраф за нарушение процедуры банкротства
Директору грозит штраф — до 200 тысяч рублей.

Экс-директору касимовского предприятия грозит крупный штраф за нарушение процедуры банкротства, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В 2017 году данную строительную организацию признали банкротом. После сотрудники УЭБиПК УМВД установили, что бывшему генеральному директору — 53-летней москвичке, было известно о наличии в собственности организации недвижимого имущества (земельного участка, здания и сооружения) и движимого имущества — буровой установки, а также местонахождение документов на предприятие.

Женщина не представила управляющему и в Арбитражный суд перечень бухгалтерские документы. Таким образом, она причинила крупный ущерб кредиторам организации на общую сумму 18 миллионов 634 тысячи 480 рублей.

В настоящий момент в отношении бывшего гендиректора организации возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 195 УК РФ «Неправомерные действия при банкротстве». Женщине грозит штраф — до 200 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.