Рязанские газовики пройдут онлайн-аттестацию в области промышленной безопасности

Единый портал тестирования начал работу в конце 2019 года.

Специалисты АО «Газпром газораспределение Рязанская область» проходят аттестацию в области промышленной безопасности через Единый портал тестирования (ЕПТ) Ростехнадзора. Аттестация проходит онлайн.

Единый портал тестирования начал работу в конце 2019 года. В мае 2020 года зарегистрировали личный кабинет аттестационной комиссии АО «Газпром газораспределение Рязанская область», а в июне прошли первые тестирования работников. В настоящее время через ЕПТ аттестованы около 30 специалистов газораспределительной организации.

«Аттестация через Единый портал тестирования предъявляет более высокие требования к испытуемому. Ответы приходится давать быстро, поскольку время ограничено, количество вопросов увеличилось. Каждое рабочее место для тестирования обязательно оборудовано веб-камерой в целях фотофиксации процесса тестирования, — отметил начальник учебно-методического центра АО „Газпром газораспределение Рязанская область“ Александр Бояркин. — Несмотря на новые условия аттестации, газовики успешно справляются с тестовыми заданиями. Знание и четкое выполнение правил промышленной безопасности — это основа работы любой газораспределительной компании».

В соответствии с постановлением Правительства «О подготовке и об аттестации в области промышленной безопасности, по вопросам безопасности гидротехнических сооружений, безопасности в сфере электроэнергетики» с 2019 года все специалисты, чья деятельность связана с опасными производственными объектами, обязаны проходить периодическую аттестацию с использованием ресурсов Единого портала тестирования. Кроме того, через ЕПТ тестируются все вновь принятые специалисты, чьи должности предполагают аттестацию по промышленной безопасности, а также те, кто переведен на новые рабочие места с изменившимся набором областей аттестации.