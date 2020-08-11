Рязанец убил мать

Подозреваемого задержали.

Рязанец убил свою мать. Инцидент произошел в Соколовке, сообщил сайт регионального СУ СКР.

Соседи 52-летней женщины обратились в полицию 6 августа. Они сообщили, что не видели ее уже несколько дней.

Когда дверь дома вскрыли, в комнате обнаружили тело рязанки с признаками насильственной смерти и окровавленный нож.

Подозреваемого — 23-летнего сына убитой — задержали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК.

По версии следствия, вечером 4 августа родственники поссорились. Во время конфликта молодой человек схватил кухонный нож и много раз ударил мать в тело и шею. После этого он скрылся.

Подозреваемого арестовали. Расследование продолжается.