Рязанцы получат компенсацию за путевки в летние детские лагеря

От рязанцев начали принимать документы для получения компенсации за путевки.

Во вторник, 11 августа, замглавы администрации Надежда Штевнина провела рабочее совещание в режиме видеоконференции с руководителями курируемых структурных подразделений. Об этом сообщил сайт мэрии.

На совещании обсудили подготовку образовательных учреждений к приему детей, организацию занятости и досуга несовершеннолетних и возврат путевок в летние оздоровительные лагеря.

Начальник управления образования и молодежной политики Дмитрий Донсков сообщил, что с 10 августа в штатном режиме возобновили работу все детсады в Рязани. Воспитанников принимают при предоставлении справки из больницы. Сотрудники детсадов также должны пройти медосмотр и тестирование на коронавирус.

По словам Донскова, лето начали работать 58 лагерей с дневным пребыванием и лагерь труда и отдыха, открытые на базе общеобразовательных учреждений. Он отметил, что всего в детских организациях отдохнут 1250 юных рязанцев.

Кроме того, в центре занятости населения Рязанской области организовали временные рабочие места для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

На базе школ №№49, 57, 64, Рязанской городской станции юных натуралистов трудоустроили 70 подростков, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. Рабочие места для школьников организованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

С 10 августа начали принимать документы для получения компенсации за самостоятельно приобретенные путевки в загородные детские оздоровительные организации области. Документы принимают до 30 октября.

Также на совещании обсудили подготовку образовательных учреждений к началу нового учебного года. На 80% объектов завершился ремонт: в детских садах №№14, 16, 59, 70, 82, 87, 109, 110, 111, 117, 130, 149, 153, 160, 161 и школах №№6, 7, 22, 29, 31, 33, 43, 50, 55, 59, 63, 64, 66, 67, 71. Там установили новые двери, вентиляцию, сделали монтаж системы отопления и водоснабжения.

Ремонт продолжается в семи образовательных учреждениях. В детском саду №48 идут электромонтажные работы. В школах №№40, 57, 70, 75, 77, 79 проводится капитальный и текущий ремонт. Работы планируют завершить к началу учебного года.