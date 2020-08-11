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Рязанцев попросили помочь восьмилетнему «мальчику-бабочке»
Сбор ведет Благотворительный фонд «Сбереги детство».

Рязанцев попросили помочь восьмилетнему Владу Валлу с диагнозом рецессивный дистрофический буллезный эпидермолиз.

От малейшего прикосновения у «мальчика-бабочки» по всему телу слезает кожа, без лекарств раны не заживают, кровоточат и гниют. В подмышечных пазухах, коленях и локтях буквально нет кожного покрова. Пальцы на руках и ногах срослись, требуется операция. Поражены все слизистые и внутренние органы. Для питания нужны специальные смеси.

На медикаменты, бинты и мази нужно 331 603 рубля, в настоящее время собрано 23 220 рублей.

Сбор ведет Благотворительный фонд «Сбереги детство».

  • Перевод можно сделать на карту Сбербанка: 42 76 04 00 24 09 55 10 — получатель Ирина Андреевна И. (представитель и учредитель фонда).
  • Через смс (Сбербанк): отправить смс на номер 900 с текстом: перевод 92 14 92 69 39 300 (где 300 — это сумма пожертвования, может быть любая).
  • Расчетный счет фонда:

Получатель: БФ «Сбереги детство»

ИНН: 2904028324,

КПП: 290401001

Расчетный счет: 40703810348060000011

К/с: 30101810000000000772

БИК: 041117772

г. Архангельск ФБ Архангельский РФ АО «Россельхозбанк»

Наименование платежа: «На благотворительность. НДС не облагается.»

Е-mail: bf_sberegi_detstvo@mail.ru

Сайт: www.sberegi-detstvo.ru