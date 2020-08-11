«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» изменили номер для обслуживания потребителей
На него перешли для созданием единого Контакт-центра группы компаний «Россети».
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» изменился федеральный номер для обслуживания потребителей. На него перешли для созданием единого Контакт-центра группы компаний «Россети».
По новому номеру 8-800-220-0-220 потребители смогут получить консультации по вопросам обеспечения электроэнергией и ликвидации аварийных отключений, получения основных и дополнительных услуг энергокомпаний, иных вопросов, связанных с деятельностью «Россети Центр» и «Россети Центри Приволжье».