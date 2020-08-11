Под Рязанью поймали двух браконьеров

Мужчин заметили во время рейдов на Оке.

В Рыбновском районе задержали двух мужчин, которые ловили рыбу в Оке браконьерским способом. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиция совместно с представителями Росрыболовства проводили рейд по берегу Оки. Около села Вакино на середине реки правоохранители заметили резиновую лодку. Они предположили, что неизвестные незаконно ловят рыбу.

Лодка причалила к берегу, мужчины сложили имущество и рыбу в автомобиль, выехали на дорогу, где их остановили сотрудники ГИБДД.

В машине были двое граждан одной из стран Юго-восточной Азии 41-го и 31-го года, которые проживают в Рыбновском районе. В автомобиле Mercedes нашли две электроудочки, резиновую лодку, аккумуляторную батарею и 75 особей рыбы восьми пород — щуки, жереха, головля, окуня, леща, язя, карася и плотвы. Злоумышленники пояснили, что не знали о запрете ловли рыбы из Оки электроудочками.

Согласно оценке экспертов, сумма ущерба причиненного водным биологическим ресурсам составил более 82 тысяч рублей.

В отношении мужчин возбудили уголовное дело по части 3 статьи 256 УК РФ, им грозит штраф от 500 тысяч рублей до миллиона, лишение свободы до 5 лет.